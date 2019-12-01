Continúan hospitalizadas 36 personas tras accidente del Tren Interoceánico: Claudia Sheinbaum 

Continúan hospitalizadas 36 personas tras accidente del Tren Interoceánico: Claudia Sheinbaum 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:37:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 30 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que 36 personas continúan hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, sucedido el pasado domingo en el estado de Oaxaca.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo indicó que acudió de manera personal a Oaxaca para supervisar la atención médica a las personas lesionadas.

La mandataria mexicana visitó hospitales del ISSSTE en Tehuantepec y otras unidades médicas, reiterando el compromiso del Gobierno Federal de brindar apoyo total a las víctimas y sus familias.

Cabe recordar que el pasado domingo 28 de diciembre el Tren Interoceánico descarriló a la altura del municipio de Nizanda, Oaxaca, situación que dejó 13 personas sin vida.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Viajaban en su automóvil de lujo cuando fueron atacados a tiros en la Ciudad de México; hay un muerto y una mujer herida
Aseguran más de 70 mil litros de combustible en operativo contra el huachicol en Tabasco
Estados apuestan por robots y drones para reforzar la seguridad pública; Zacatecas y Chiapas encabezan modernización tecnológica
Suman 10 detenidos por magnicidio de Carlos Manzo
Más información de la categoria
Viajaban en su automóvil de lujo cuando fueron atacados a tiros en la Ciudad de México; hay un muerto y una mujer herida
Continúan hospitalizadas 36 personas tras accidente del Tren Interoceánico: Claudia Sheinbaum 
Claudia Sheinbaum aclara apoyo de 30 mil pesos a víctimas del Tren Interoceánico
Suman 10 detenidos por magnicidio de Carlos Manzo
Comentarios