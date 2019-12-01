Continúan hospitalizadas 36 personas tras accidente del Tren Interoceánico: Claudia Sheinbaum 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:37:07

Ciudad de México, 30 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que 36 personas continúan hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, sucedido el pasado domingo en el estado de Oaxaca.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo indicó que acudió de manera personal a Oaxaca para supervisar la atención médica a las personas lesionadas.

La mandataria mexicana visitó hospitales del ISSSTE en Tehuantepec y otras unidades médicas, reiterando el compromiso del Gobierno Federal de brindar apoyo total a las víctimas y sus familias.

Cabe recordar que el pasado domingo 28 de diciembre el Tren Interoceánico descarriló a la altura del municipio de Nizanda, Oaxaca, situación que dejó 13 personas sin vida.

