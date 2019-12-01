Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, a los 75 años de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 10:22:29

Ciudad de México, 30 de diciembre del 2025.- El exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, falleció este martes 30 de diciembre a los 75 años de edad, informaron militantes del Partido Acción Nacional (PAN) a través de redes sociales.

La noticia fue confirmada por Elías Lixa, coordinador de diputados federales del PAN, quien destacó la trayectoria del político chihuahuense y lo describió como una figura clave dentro del partido y de la vida democrática del país.

“Testimonio de la incansable lucha por la democracia. Su legado como gobernador es faro y en @diputadospan atesoramos su labor como coordinador. Se nos va un grande de @AccionNacional. Descanse en paz”, expresó Lixa en sus redes sociales.

Cabe recordar que Barrio Terrazas gobernó Chihuahua de 1992 a 1998, periodo en el que se consolidó como uno de los referentes del panismo a nivel nacional.

Dentro del partido ocupó distintos cargos y se mantuvo como una voz influyente en temas de transparencia y combate a la corrupción.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.