Claudia Sheinbaum pide esperar peritajes para conocer causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico; versiones periodísticas acusan fallas desde el 2019
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 09:12:45
Ciudad de México, 30 de diciembre del 2025.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a no anticipar conclusiones sobre el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico y pidió esperar los resultados de los peritajes en curso, luego de que una investigación periodística reveló que, en 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había advertido sobre deficiencias técnicas en la Línea Z.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo destacó que serán equipos especializados y autoridades competentes quienes determinen con precisión las causas del incidente, por lo que insistió en evitar señalamientos prematuros.

Subrayó que la prioridad es contar con información científica y verificable antes de emitir posicionamientos definitivos.

La mandataria mexicana agregó que, una vez concluidas las evaluaciones técnicas actuales, se revisarán informes anteriores, incluidos los señalados por la ASF, para determinar si existe relación entre las observaciones hechas en años pasados y el hecho ocurrido recientemente.

