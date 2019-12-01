Aseguran más de 70 mil litros de combustible en operativo contra el huachicol en Tabasco

Aseguran más de 70 mil litros de combustible en operativo contra el huachicol en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:43:03
Jalpa de Méndez, Tabasco, 30 de diciembre del 2025.— Un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de más de 70 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado, durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Jalpa de Méndez.

De acuerdo con información oficial, en la acción participaron fuerzas federales y estatales, con el apoyo técnico y logístico de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Protección Civil, como parte de las estrategias para combatir el robo, almacenamiento y distribución ilegal de combustible en la región.

En el lugar fueron decomisados contenedores de gran capacidad, mangueras, una motobomba y el propio inmueble, el cual presuntamente era utilizado como centro de acopio.

El combustible quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial.

 

Noventa Grados
