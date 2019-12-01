Tras operativos en Jacona y Zamora, Michoacán, detienen a 3 hombres y aseguran arma de fuego y estupefacientes 

Zamora, Michoacán, 30 de diciembre del 2025.- Como resultado de dos acciones operativas llevadas a cabo en los municipios de Zamora y Jacona, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policías municipales detuvieron a tres hombres, además aseguraron un arma de fuego, dos vehículos y envoltorios que contenían metanfetamina.

Sobre el particular se informó que en una primera acción operativa interinstitucional en la colonia El Sabinito, en Zamora, elementos de la Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional y Policía Municipal detuvieron a un hombre en posesión de 46 envoltorios de una sustancia con las características propias de la metanfetamina; asimismo, se le aseguró una motocicleta marca Italika. Al detenido se le relaciona con su probable participación en delitos de alto impacto, como extorsión y homicidio doloso.

En otro hecho, sobre un tramo carretero del municipio de Jacona, efectivos de seguridad detuvieron a dos hombres tras una persecución. Los implicados tripulaban una camioneta marca GMC que contaba con reporte de robo con violencia; durante la intervención, se les incautó un arma de fuego corta.

Tanto los detenidos como los vehículos, la pistola y droga fueron puestos a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.