Explosión de pirotecnia en tienda de abarrotes deja dos lesionados en Ixmiquilpan, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 09:56:47
Ixmiquilpan, Hidalgo, 30 de diciembre del 2025.— Dos personas resultaron lesionadas tras una explosión de pirotecnia almacenada de manera irregular dentro de un establecimiento ubicado en la comunidad de Panales, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.

El incidente generó momentos de alarma entre los habitantes y provocó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la detonación ocurrió en una tienda de abarrotes donde se resguardaban cuetes sin contar con las medidas de seguridad obligatorias.

La fuerza del estallido sorprendió a vecinos,  quienes escucharon el estruendo y se acercaron para auxiliar a los afectados.

Habitantes del lugar dieron aviso al número de emergencias 911, solicitando la presencia de paramédicos para atender a las personas lesionadas.

Según el personal médico, ambos afectados recibieron atención en el sitio y no fue necesario trasladarlos a un hospital, ya que sus heridas no comprometieron su estado de salud.

