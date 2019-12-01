Entregan nombramientos a las y los nuevos titulares de Direcciones de Policía de Investigación y de Direcciones de Carpetas de Investigación en la FGE Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 10:28:51
Morelia, Michoacán, 30 de diciembre del 2025.- Como resultado de un proceso de evaluación riguroso, basado en experiencia, capacidad operativa, formación profesional y compromiso institucional, se entregaron nombramientos a las y los nuevos titulares de Direcciones de Policía de Investigación y de Direcciones de Carpetas de Investigación en nuestras Fiscalías Regionales y Especializadas.

Sobre el particular Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, aseveró “Con base en lo anterior fortalecemos la conducción de las investigaciones, el trabajo pericial y las labores de inteligencia”.

Torres Piña agregó, “lo anterior con el objetivo de garantizar resultados sólidos, atención digna a las víctimas y una procuración de justicia más eficiente para la ciudadanía”.

Es de mencionar que en la selección participaron 218 aspirantes para las direcciones de Carpetas y Litigación, integrado por 100 mujeres y 118 hombres; mientras que, para las Direcciones de Policía de Investigación, se contó con la participación de 62 personas, 57 hombres y 5 mujeres.

