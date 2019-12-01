Se incendia camioneta de empresa de gas sobre la Celaya-Juventino Rosas

Se incendia camioneta de empresa de gas sobre la Celaya-Juventino Rosas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 10:28:39
Celaya, Guanajuato, a 30 de diciembre 2025.- Trabajadores de una empresa gasera pasaron gran susto así como comerciantes de la zona de la carretera Celaya-Juventino Rosas a la altura de la comunidad Yustis de la Esperanza tras el incendio de su unidad.

Alrededor de las 9:00 de la mañana del martes según versiones en la zona el conductor del vehículo se estacionó a un costado de la rua al observar que comenzaba a salir fuego del motor 

Esto provocó pánico a personas del lugar que comenzaron a correr en diferentes direcciones para resguardarse lo más lejos posible.

Tras el aviso a través del 911 bomberos y Protección Civil acudieron de inmediato, mismos que controlaron la situación, dejando solo daños materiales.

Noventa Grados
