Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:00:20

Apaseo el Alto, Guanajuato, 12 de septiembre del 2025.– El terror se apoderó de la zona centro la mañana de este viernes, cuando una vendedora de tamales fue ultimada a balazos ante la mirada de otros comerciantes y usuarios del transporte público, justo frente a la central de autobuses del municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la mujer, de entre 35 y 40 años, comenzaba su jornada de venta en la esquina de las calles Venustiano Carranza y Andrés Quintana Roo. Sin previo aviso, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego que hicieron que clientes y transeúntes corrieran despavoridos para ponerse a salvo.

Los testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos, sin que se pudiera identificar de inmediato a los responsables, quienes huyeron de la escena.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, paramédicos y personal del Ejército Mexicano. A un costado del puesto de tamales encontraron a la comerciante gravemente herida; pese a que recibió atención de primeros auxilios, fue declarada sin vida en el sitio.

La zona fue acordonada para preservar indicios y permitir que Agentes de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes, en busca de esclarecer el homicidio.

Comerciantes de la zona lamentaron lo sucedido y expresaron temor por la violencia.