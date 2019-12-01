Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato

Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:00:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apaseo el Alto, Guanajuato, 12 de septiembre del 2025.– El terror se apoderó de la zona centro la mañana de este viernes, cuando una vendedora de tamales fue ultimada a balazos ante la mirada de otros comerciantes y usuarios del transporte público, justo frente a la central de autobuses del municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la mujer, de entre 35 y 40 años, comenzaba su jornada de venta en la esquina de las calles Venustiano Carranza y Andrés Quintana Roo. Sin previo aviso, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego que hicieron que clientes y transeúntes corrieran despavoridos para ponerse a salvo.

Los testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos, sin que se pudiera identificar de inmediato a los responsables, quienes huyeron de la escena.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, paramédicos y personal del Ejército Mexicano. A un costado del puesto de tamales encontraron a la comerciante gravemente herida; pese a que recibió atención de primeros auxilios, fue declarada sin vida en el sitio.

La zona fue acordonada para preservar indicios y permitir que Agentes de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes, en busca de esclarecer el homicidio.

Comerciantes de la zona lamentaron lo sucedido y expresaron temor por la violencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a más de medio siglo de prisión a tres hombres por secuestro agravado en Silao, Guanajuato
Condenan a 188 años de prisión a Jair “N”; fue sentenciado por delitos sexuales en contra de 3 menores en Nuevo León
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Apatzingán blindará sus fiestas patrias con inhibidores de drones y medidas preventivas
Más información de la categoria
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Agente del ICE quita la vida a un migrante en Chicago
Comentarios