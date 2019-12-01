Veladora en altar de muertos, causó incendio en casa habitación de la colonia Prados de la Capilla en el municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 17:47:02
Querétaro, Querétaro, a 2 de noviembre de 2025.- Importantes daños materiales, fue lo que dejó un incendio en casa habitación, que se registró esta tarde en la colonia Prados de la Capilla.

De acuerdo a la información obtenida, fue una veladora colocada en un altar de muertos, lo que habría iniciado el incendio, el cual rápidamente se propagó.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el fuego, por lo que, de inmediato se movilizaron al lugar Bomberos de Querétaro, así como personal de Protección Civil.

Una vez en el lugar, comenzaron a sofocar el incendio en el domicilio, mismo que, afortunadamente no dejó personas heridas.

