Inicia carpeta de investigación la FGE de Michoacán por daños en Palacio de Gobierno; hay 8 detenidos

Inicia carpeta de investigación la FGE de Michoacán por daños en Palacio de Gobierno; hay 8 detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 22:16:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), inició Carpeta de Investigación por los daños ocasionados en Palacio de Gobierno, tras la marcha que se realizó la tarde de este domingo, en donde los manifestantes salieron a pedir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo a la información, la Fiscalía Regional fue alertada de que un grupo de personas había ingresado a las instalaciones del recinto, dejando varios daños.

Según el reporte preliminar, ocasionaron daños en 16 áreas, además de la puerta principal, por lo que de inmediato se desplazó personal pericial para realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, detallaron que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso a disposición del Ministerio Público a ocho personas, las cuales fueron detenidas por dichos hechos, quienes fueron identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera en la carretera Morelia - Pátzcuaro, Michoacán, deja un muerto y un herido
Inicia carpeta de investigación la FGE de Michoacán por daños en Palacio de Gobierno; hay 8 detenidos
Reportan desaparición de exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán
Explosión de Waldo’s en Hermosillo, Sonora, deja 23 muertos entre ellos embarazadas y niños 
Más información de la categoria
Llora Uruapan la pérdida de su alcalde Carlos Manzo; lo despiden exigiendo justicia por su homicidio
Condenan organizaciones empresariales y sociales del país el homicidio de Carlos Manzo; piden justicia por el alcalde de Uruapan, Michoacán
Indignación en Michoacán: Manifestaciones, disturbios y reclamos de justicia tras el asesinato de Carlos Manzo
Crónica del asesinato de Carlos Manzo en un municipio sometido al crimen
Comentarios