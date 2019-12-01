Inicia carpeta de investigación la FGE de Michoacán por daños en Palacio de Gobierno; hay 8 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 22:16:55

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), inició Carpeta de Investigación por los daños ocasionados en Palacio de Gobierno, tras la marcha que se realizó la tarde de este domingo, en donde los manifestantes salieron a pedir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo a la información, la Fiscalía Regional fue alertada de que un grupo de personas había ingresado a las instalaciones del recinto, dejando varios daños.

Según el reporte preliminar, ocasionaron daños en 16 áreas, además de la puerta principal, por lo que de inmediato se desplazó personal pericial para realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, detallaron que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso a disposición del Ministerio Público a ocho personas, las cuales fueron detenidas por dichos hechos, quienes fueron identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”.

