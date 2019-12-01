Balacera en la carretera Morelia - Pátzcuaro, Michoacán, deja un muerto y un herido

Balacera en la carretera Morelia - Pátzcuaro, Michoacán, deja un muerto y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 23:22:19
Morelia, Mich., a 2 de noviembre de 2025. — La carretera Morelia-Pátzcuaro se convirtió en la escena de un crimen la noche de este domingo,  cuando un ataque armado cobró la vida de un hombre y dejó a otro herido a la altura de Uruapilla.

Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban en el exterior de un inmueble al pie de la carretera, cuando fueron sorprendidas por sujetos a bordo de motocicletas, quienes dispararon de manera directa y huyeron sin ser detenidos.

Vecinos que escucharon las detonaciones alertaron de inmediato al 911, lo que permitió la rápida llegada de paramédicos y elementos de la policía. Al arribar, los socorristas confirmaron el fallecimiento de un hombre, mientras que el segundo fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

La zona fue asegurada por las autoridades, quienes solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Michoacán para iniciar las investigaciones correspondientes. 

Tras las diligencias, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

