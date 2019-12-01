Llora Uruapan la pérdida de su alcalde Carlos Manzo; lo despiden exigiendo justicia por su homicidio

Uruapan, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- El pueblo de Uruapan, despidió a su alcalde Carlos Manzo Rodríguez, quien fuera privado de la vida la Noche de Muertos durante el evento del Festival de las Velas.

Con una emotiva misa de cuerpo presente, que se realizó en el templo de San Francisco de Asís, miles de uruapenses se dieron cita en el lugar, donde visiblemente se veía dolor en sus rostros, pero también impotencia al perder a un líder que defendió su municipio de la inseguridad que viven por el crimen organizado.

Con la plaza de La Pérgola abarrotada, al finalizar la misa, el cortejo fúnebre partió hacia el panteón municipal, donde ya descansan los restos del edil junto a los de su padre.

Su familia, pudo entrar a una sala que fue habilitada para despedirse de manera privada, debido a que en el lugar se encontraba una gran multitud de asistentes, quienes buscaban darle su último adiós entre el dolor y el coraje.

El presidente municipal se fue entre el cariño de su gente, pero también en un grito por exigir justicia ante la violencia que vive la región y que les arrebató a su líder, mismo que muchas veces pidió apoyo de las autoridades estatales y federales, pero que no fue escuchado.



