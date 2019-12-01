Explosión de Waldo’s en Hermosillo, Sonora, deja 23 muertos entre ellos embarazadas y niños 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 18:57:44

Hermosillo, Son., a 2 de noviembre de 2025.- Una escena de horror estremeció la tarde del sábado el corazón de la capital sonorense cuando una potente explosión seguida de un incendio consumió la tienda Waldo’s, ubicada en pleno centro de Hermosillo. Las autoridades confirmaron 23 personas fallecidas, entre ellas 8 menores de edad y 2 mujeres embarazadas, además de 11 lesionados que permanecen bajo atención médica.

El siniestro, que desató pánico en toda la zona comercial, ha sido catalogado como uno de los episodios más devastadores en la historia reciente de la ciudad. Entre cenizas, humo y la labor desesperada de equipos de rescate, el gobernador Alfonso Durazo lanzó un mensaje contundente:

“He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan. Lo haremos con seriedad, con verdad y justicia”, expresó a través de sus redes oficiales.

La magnitud de la tragedia movilizó de inmediato a autoridades federales. La presidenta Claudia Sheinbaum también emitió un mensaje público de solidaridad y respaldo:

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador Alfonso Durazo para apoyar en lo que se necesite”, afirmó.

La mandataria informó que instruyó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, a enviar un equipo de apoyo para la atención de familiares, así como para reforzar la asistencia a los heridos.

Mientras peritos trabajan entre los restos calcinados para determinar qué originó la explosión, la ciudad permanece en duelo. Comerciantes, vecinos y autoridades coinciden en una exigencia común: justicia y verdad ante un acontecimiento que ha dejado un dolor imborrable en Hermosillo.