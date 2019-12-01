Reportan desaparición de exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- Por medio de una cédula de búsqueda, se dio a conocer que Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, desapareció durante la madrugada de este 2 de noviembre en el municipio de Hidalgo, Michoacán.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el exedil fue visto por última vez alrededor de las 2:00 horas en la localidad de Tierras Coloradas, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Asimismo, compartieron algunos datos adicionales en la ficha oficial como señas particulares y tatuajes, como una leyenda en el pecho que dice “TODO LO PUEDO EN CRISTO” y otra más en el brazo derecho que dice “NO TEMAS PORQUE YO ESTOY CONTIGO” ISAIAS 41:10, junto con el mensaje “MAMÁ” en el antebrazo derecho y un ave fénix en la cadera de lado derecho.

El último mensaje que fue publicado por Correa en sus redes sociales fue desde un panteón, donde visitaba la tumba de su madre, acompañado de una fotografía

“Todos los días te extraño, Mamá… La mayoría de días soy fuerte y estoy concentrado en crecer y que te sientas orgullosa de mi misión en el mundo... Pero en días como hoy, es donde la fuerza se pierde y se revive el sonido de tu sonrisa y la luz de tu mirada. Te envío un abrazo de agradecimiento por toda la luz que sembraste en la Tierra... ¡Yo estaré bien y mi vida será un homenaje a tu Ser!”.