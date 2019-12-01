Vecinos hallan cuerpo sin vida en cisterna de casa abandonada en Salamanca, Guanajuato; presentaba signos de violencia y heridas de arma de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 15:43:55

Salamanca, Guanajuato, a 4 de octubre de 2025.- Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este sábado 4 de octubre dentro de una cisterna en una vivienda abandonada de la calle Reforma, en la colonia del mismo nombre, en Salamanca, Guanajuato. El cuerpo presentaba múltiples signos de violencia y heridas de arma de fuego.

Vecinos alertaron a las autoridades alrededor de las 9:00 horas, luego de notar movimiento dentro del inmueble, que se encuentra en obra negra y sin habitar. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo.

El área fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho.

Habitantes de la zona señalaron que varias casas sobre la calle Reforma permanecen desocupadas o vandalizadas debido a la inseguridad, y exigieron mayor presencia policial para evitar que sigan siendo ocupadas por personas dedicadas a delinquir.