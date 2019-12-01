Hallan restos óseos humanos en Cuitzeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 18:29:08
Cuitzeo, Michoacán, a 4 de octubre de 2025.- Personal de la Comisión de Búsqueda, Ejército Mexicano, FGE y Policía Municipal localizaron una fosa clandestina en la que hallaron restos óseos humanos.

Al respecto se informó que persona de las referida corporaciones llevaron a cabo una búsqueda en la zona serrana de este municipio.

Fue mediante el uso de maquinaria pesada que se logró escavar en donde se localizó un fusa clandestina.

En ese sitio se hallaron restos óseos misia que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

