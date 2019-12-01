Ultiman a una mujer dentro de un vehículo en Celaya, Guanajuato; es el tercer ataque en 24 horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 16:26:51

Celaya, Guanajuato, a 4 de octubre de 2025.- A 24 horas del asesinato de dos mujeres en la zona nor poniente de la ciudad, se da otro ataque armado en contra de una mujer que le cobró la vida.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 3 de la tarde del sábado sobre la calle Paseo del bosque donde la víctima se encontraba en un auto en color azul.

Al sitio arribaron elementos de la guardia nacional y municipales así como paramédicos, quienes encontraron a la víctima tirada con la puerta abierta de un vehículo del lado del conductor, la cual ya no contaba con signos vitales al presentar heridas de arma de fuego.

Minutos después, agentes de investigación criminal y peritos llegaron a la escena para recopilar la información y evidencias que posteriormente fueron analizadas, esto para que aporten al esclarecimiento de este nuevo crimen

Finalmente el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia que marca la ley.