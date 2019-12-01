Trump exige a Israel que deje de atacar Gaza para negociar entrega de rehenes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 14:18:08

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Israel que cese sus ataques en contra de la Franja de Gaza, a fin de dar inicio a las negociaciones para liberar a los rehenes atrapados en el enclave palestino.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense indicó que Hamás aceptó liberar a los secuestrados, como parte de su plan de paz.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso”, expresó el líder republicano.

Además, el jefe de Estado publicó en la misma red social, el comunicado del grupo terrorista en el cual informó que acepta la propuesta.

Cabe recordar que el presidente Trump había establecido hasta el próximo domingo 5 de octubre como fecha límite para que Hamás diera una respuesta a su plan de paz.