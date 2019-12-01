Ultiman a tiros a una persona en Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 18:11:10

Buenavista, Michoacán, a 4 de octubre de 2025.- El cuerpo de una persona que fue asesinada a balazos, se localizó en calles de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Morelos de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.