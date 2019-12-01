Caen 28 presuntos delincuentes ligados a ataques contra policías en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 15:25:25

Monterrey, Nuevo León, a 4 de octubre 2025.- Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno capturó a 28 presuntos delincuentes relacionados con ataques contra elementos de diferentes corporaciones policíacas en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se dieron en cuatro operativos distintos en varios municipios de la entidad.

El primer aseguramiento se registró en Linares, donde fueron capturadas cinco personas en posesión de cuatro armas largas y un arma corta.

De igual forma, en Villaldama, fue detenido un sujeto que contaba con orden de aprehensión por delitos contra la salud y que portaba varios paquetes de droga.

De nuevo en Linares, otros cuatro hombres fueron capturados y se les decomisaron diversas armas.

Además, en la ciudad de Monterrey, 18 personas fueron arrestadas y se les decomisó un total de 12 armas largas y una corta.

Informes de inteligencia refieren que los 28 detenidos tendrían vinculación directa con los recientes enfrentamientos armados contra policías municipales y de Fuerza Civil.