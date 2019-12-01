Caen 28 presuntos delincuentes ligados a ataques contra policías en Nuevo León

Caen 28 presuntos delincuentes ligados a ataques contra policías en Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 15:25:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 4 de octubre 2025.- Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno capturó a 28 presuntos delincuentes relacionados con ataques contra elementos de diferentes corporaciones policíacas en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se dieron en cuatro operativos distintos en varios municipios de la entidad.

El primer aseguramiento se registró en Linares, donde fueron capturadas cinco personas en posesión de cuatro armas largas y un arma corta.

De igual forma, en Villaldama, fue detenido un sujeto que contaba con orden de aprehensión por delitos contra la salud y que portaba varios paquetes de droga.

De nuevo en Linares, otros cuatro hombres fueron capturados y se les decomisaron diversas armas.

Además, en la ciudad de Monterrey, 18 personas fueron arrestadas y se les decomisó un total de 12 armas largas y una corta.

Informes de inteligencia refieren que los 28 detenidos tendrían vinculación directa con los recientes enfrentamientos armados contra policías municipales y de Fuerza Civil.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una persona en Buenavista, Michoacán
Confirman identidad de víctimas del doble homicidio durante la feria en Tepalcatepec, Michoacán
Ultiman a una mujer dentro de un vehículo en Celaya, Guanajuato; es el tercer ataque en 24 horas
Revientan autoridades segundo campamento criminal en Uruapan, Michoacán; aseguran 4 kilos de estupefaciente, fusil y equipo táctico
Más información de la categoria
Caen 28 presuntos delincuentes ligados a ataques contra policías en Nuevo León
Javier Ocampo, de señalado por saqueos y extorsiones millonarias… a jefe de Asuntos Internos en Michoacán
Trump exige a Israel que deje de atacar Gaza para negociar entrega de rehenes
Citi asegura que no ha recibido ofertas por Banamex, a pesar de anuncio de Grupo México
Comentarios