Javier Ocampo, de señalado por saqueos y extorsiones millonarias… a jefe de Asuntos Internos en Michoacán

Morelia, Mich., a 4 de octubre de 2019.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán designó a Javier Ocampo García como nuevo titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, el área encargada de investigar a los propios servidores públicos de la institución. El nombramiento ha generado polémica debido a que el funcionario acumula un historial de señalamientos por corrupción, abusos de autoridad y presuntos vínculos con la delincuencia organizada en distintos cargos previos.

Ocampo García fue separado en 2019 de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo, tras ser señalado en medios locales y nacionales de encabezar —junto a otros fiscales— una red de extorsión y saqueo mediante cateos ilegales en Cancún y Playa del Carmen. Empresarios denunciaron el robo de joyas, dinero en efectivo, obras de arte y equipo electrónico durante operativos que, posteriormente, jueces calificaron como ilegales y anularon.

Ese mismo año, la Visitaduría General de la FGR y la SEIDO abrieron investigaciones contra la delegación bajo su mando, ante denuncias de que utilizaba la institución para hostigar y extorsionar a empresarios, algunos vinculados con centros nocturnos de la zona hotelera. Aunque nunca se informó públicamente de sanciones formales contra Ocampo, fue removido del cargo y la delegación quedó bajo investigación.

Su trayectoria también ha estado marcada por cambios abruptos de puesto y renuncias en medio de crisis de seguridad. En 2014 asumió como secretario de Seguridad Pública de Michoacán, pero apenas siete meses después dejó el cargo. Posteriormente se desempeñó como fiscal en Zitácuaro, Zamora y más tarde como fiscal regional en Ixtapan de la Sal, municipios que enfrentaban escenarios de violencia y emboscadas contra policías y funcionarios.

A pesar de estos antecedentes, en 2019 volvió a Michoacán como subsecretario de Planeación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, cargo creado expresamente para incorporarlo a la administración estatal.

Luego de pasar otro periodo por la Fiscalía del Edomex, su reciente ascenso a Asuntos Internos de Michoacán —la oficina responsable de vigilar la actuación de los agentes del Ministerio Público y policías ministeriales— revive las críticas.

Colocar a un funcionario con este historial en un puesto de control interno pone en entredicho la credibilidad de la Fiscalía y abre la puerta a conflictos de interés.

Hasta el momento, la dependencia estatal no ha explicado los criterios de la designación ni ha aclarado si las investigaciones abiertas en Quintana Roo contra Ocampo García siguen en curso o fueron cerradas.