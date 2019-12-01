Citi asegura que no ha recibido ofertas por Banamex, a pesar de anuncio de Grupo México

Citi asegura que no ha recibido ofertas por Banamex, a pesar de anuncio de Grupo México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 13:46:16
Ciudad de México, a 4 de octubre 2025.- La entidad financiera Citi emitió un comunicado en el que aseguró que, hasta el momento, no han recibido ninguna oferta formal para la venta de Banamex.

Lo anterior, tras el anuncio de Grupo México, en el que indicaron que presentaron una propuesta para la compra del banco.

En ese sentido, la empresa estadounidense indicó que, de recibir una oferta por parte de dicho consorcio, la analizarán de manera responsable; sin embargo, señaló que considerarán “la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta”.

“Seguimos comprometidos con maximizar el valor total de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado.”, aseveró Citi.

El pasado 3 de octubre, Grupo México dio a conocer que realizó una oferta vinculante a Citi para adquirir hasta el 100% de Grupo Financiero Banamex.

