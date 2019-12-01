Confirman identidad de víctimas del doble homicidio durante la feria en Tepalcatepec, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 16:36:53

Tepalcatepec, Michoacán, a 4 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado confirmó la identidad de la pareja que fue asesinada a balaos durante las festividades patronales en el centro de Tepalcatepec. Las víctimas fueron reconocidas por familiares como Jessica Esperanza V., de 27 años de edad, y Francisco Javier H., de 26 años.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió la noche anterior, mientras ambos convivían cerca de los juegos mecánicos instalados sobre la avenida las Américas. Un hombre armado se acercó a ellos y abrió fuego sin mediar palabra, para después escapar entre la multitud.

Jessica perdió la vida frente a la vinatería “La Estación”, mientras que Francisco Javier fue auxiliado por civiles y trasladado a la clínica “Barajas”, donde murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Elementos de la Fiscalía de Michoacán iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el doble homicidio y determinar las causas del ataque ocurrido en plena feria del pueblo.