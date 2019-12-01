Vecinos detienen y golpean a sujeto que intentó abusar de tres menores de edad en Hidalgo 

Tizayuca, Hidalgo, a 20 de agosto de 2025.- Un sujeto estuvo a punto de ser linchado en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, esto porque vecinos afirmaron que el individuo presuntamente intentó abusar sexualmente de tres menores de edad, a los cuales, engañó ofreciéndoles dulces y dinero.

Fue en la avenida Ejército Mexicano, muy cerca del canal pluvial, donde los vecinos indicaron que este sujeto intentó realizar tocamientos en las partes nobles de los menores, luego de haberles prometido dulces y dinero por permitir dichos actos.

Tras dar aviso a las autoridades de estos hechos, los vecinos y testigos de la situación se encontraban muy molestos, y así, comenzaron a golpearlo como un “escarmiento” antes de que llegará la autoridad, además, informaron que el presunto culpable no actuó solo, iba acompañado de otro masculino, el cual, al ver que serían agredidos, logró huir.

Cuando los elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar de los hechos, el sujeto que señalaban los vecinos, ya se encontraba golpeado en medio de los vecinos molestos, que al parecer no querían entregar al sujeto, indicando que querían lincharlo, motivo por el cual las autoridades lograron hablar con los vecinos, permitiendo así que lo soltaran, para ser entregado a las autoridades correspondientes.

Al final, los oficiales de Seguridad Púbica Municipal, indicaron que el individuo fue presentado ante el agente del Ministerio Público, no sin antes ser certificado por ellos, esto, para que la ley siga su curso y determinen su situación jurídica.