En Tingambato, Michoacán detiene la GC a seis sujetos, traían rifles de asalto y ropa táctica 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:18:56
Tingambato, Michoacán, a 15 de enero 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Guardia Civil, adscritos a  la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se logró la detención de seis sujetos quienes traían consigo tres rifles de asalto y chalecos tácticos.

Al respecto se informó que oficiales de la GC llevan a cabo acciones de prevención del delito y vigilancia, en el marco del Operativo Michoacán por la Paz y la Justicia, en esta zona.

En un momento determina sobre la calle Taretan visualizaron a los seis hombres, tres de ellos portaban chalecos antibalas y rifles de asalto AR-15, con cargadores y seis cartuchos útiles calibre 5.56.  

De inmediato se les marco el alto y se procedió a la detención de dijeron llamarse Carlos Iván G. E., de 33 años, Miguel Ángel P. O., de 40 años,  Jorge Alberto V. H., de 35 años, Gerardo Antonio A. G., de 30 años de edad,  originarios del estado de Jalisco, Hugo Daniel P. P., de 24 años, vecino de Uruapan y Marvin L. R., de 24 años de edad, originario de Venezuela. 

Finalmente los requeridos y lo asegurado fueron puestos a disposición de 
la Fiscalía General de la República, en la ciudad de Uruapan, para los efectos de ley.

