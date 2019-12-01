Aprehenden a tres presuntos responsables de lesiones calificadas y amenazas, en Venustiano Carranza, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 14:36:07
Morelia, Michoacán, a 15 de enero 2026.- Luis Ángel “N” alias “El Guapo”; Miguel “N” alias “La Garza” y David “N”, alias “El Becerro”, quienes son señalado de su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones calificadas y amenazas, cometidas en agravio de Ángel M. y su hijo Oswaldo M., fueron aprehendidos la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba obtenidos durante las investigaciones, el 2 de agosto de 2025, Ángel M., se encontraba en su domicilio ubicado sobre la avenida Guadalupe, en la localidad de La Sábila, municipio de Venustiano Carranza, cuando escuchó los gritos de auxilio de su esposa, quien le solicitaba que saliera del inmueble, ya que su hijo Oswaldo M., de 17 años de edad, estaba siendo agredido físicamente.

Al salir, Ángel M. fue atacado junto con su hijo por los hoy imputados, quienes presuntamente les ocasionaron diversas lesiones, por lo que ambas víctimas tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Regional, se recabaron elementos suficientes que permitieron al Ministerio Público solicitar ante el Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por agentes investigadores.

Los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional, a efecto de que sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.

