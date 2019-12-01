Rescate contrarreloj en la Tierra Caliente: fuerzas federales y estatales liberan a secuestrado tras 20 días en manos de criminales en Apatzingán, Michoacán 

Apatzingán, Mich., a 15 de enero de 2026.— En un operativo de alto impacto que rompió el silencio de las brechas y encendió las alarmas del crimen organizado en la región, autoridades estatales y federales lograron liberar con vida a una víctima de secuestro, tras una intensa cacería de inteligencia que se extendió por caminos de terracería y zonas rurales dominadas por la violencia.

La acción interinstitucional, encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de su Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, contó con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Guardia Nacional (GN). El resultado: un golpe quirúrgico contra los secuestradores y la recuperación de un hombre de 52 años, quien ya recibe atención integral en Morelia.

La pesadilla comenzó semanas atrás. El 21 de diciembre de 2025, la víctima no llegó a una reunión familiar. La ausencia encendió las alertas. Un pariente acudió a un rancho para buscarlo, pero lo que encontró fue una escena digna de película: sujetos armados en camionetas lo interceptaron, y sin rodeos exigieron dinero a cambio de la vida del familiar. El chantaje se prolongó; el 12 de enero, una llamada telefónica reiteró la exigencia económica, confirmando lo peor.

Con la denuncia presentada el 13 de enero, se activó la maquinaria del Estado. Trabajos de inteligencia, análisis de información y recorridos de búsqueda llevaron a las fuerzas a internarse en las localidades de El Potrero, El Timbiriche, La Loma y Los Oscuros. Fue ahí, entre brechas y puntos estratégicos, donde se ubicó a la víctima y se concretó el rescate.

Tras su liberación, el hombre fue trasladado a Morelia, a las instalaciones de la Fiscalía Especializada, donde recibe atención médica, psicológica y acompañamiento integral, mientras las autoridades continúan la investigación para dar con los responsables y desarticular la red criminal detrás del plagio.