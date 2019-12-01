Despliegan a más de 600 elementos de seguridad estatal y federal en Hidalgo, ante ola de violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 14:16:19
Tula, Hidalgo, a 15 de enero 2026.- Un total de 620 elementos de corporaciones federales y estatales fueron desplegados en Tula, Hidalgo, y sus alrededores en donde, en los primeros días del 2026  se reportaron al menos 10 homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado.

De acuerdo con información oficial, se implementó un blindaje de seguridad en los municipios de Tula, Tepeji del Río, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Atotonilco.

De igual forma, se detalló que como parte del operativo, más de 300 elementos federales se integraron a las tareas que ya se realizaban de manera continua en la zona.

Según las autoridades, el objetivo es recuperar la tranquilidad en la zona, por lo que el despliegue se mantendrá de manera permanente.

Además, el Gobierno estatal informó que la estrategia está encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de Salvador Cruz Neri, en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJ), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

