Militares abaten a 3 civiles armados durante enfrentamiento en Navolato, Sinaloa

Militares abaten a 3 civiles armados durante enfrentamiento en Navolato, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 08:00:02
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Navolato, Sinaloa, a 6 de noviembre 2026.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) abatió a tres civiles armados durante un enfrentamiento en Navolato, Sinaloa.

Según la información oficial, los militares divisaron a un grupo de hombres con armas de alto calibre en un camino de terracería que va de la comunidad Las Trancas a la colonia La Primavera, lugar donde inició la refriega.

Momentos después, los presuntos sicarios intentaron huir, pero metros adelante su vehículo cayó a un canal de riego.

Como resultado de la balacera tres sujetos sospechosos fueron abatidos.

Los uniformados encontraron armamento y equipo táctico dentro de la camioneta en la que viajaban.

Dos de los tiradores fueron identificados como Juan Carlos Blanco Verdugo y Sergio Adrián Castrejón Flores, de 18 y 22 años respectivamente.

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