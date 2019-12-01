Detiene la Policía Morelia a presunto ladrón de tiendas de autoservicio

Detiene la Policía Morelia a presunto ladrón de tiendas de autoservicio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 10:00:24
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Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre 2026.— Elementos de la Policía Morelia detuvieron a un sujeto que presuntamente amagó con un cuchillo al personal de una tienda Oxxo de la colonia Obrera y se apoderó de dinero en efectivo.

Al respecto se informó que tras recibir el reporte del robo con violencia, los uniformados se movilizaron al establecimiento y desplegaron la búsqueda del presunto responsable por la zona.

Durante la intervención, los patrulleros ubicaron al sospechoso, recuperaron el efectivo sustraído y le aseguraron un objeto punzocortante, de acuerdo con la información policial.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía de Michoacán y quedó a disposición del Ministerio Público, junto con el dinero y el objeto asegurado, para determinar su situación jurídica.

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