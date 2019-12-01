Ni la familia de Julio Arreola aguanta abusos del Ayuntamiento de Pátzcuaro: Líder del Movimiento del Sombrero denuncia maltrato a comerciantes por el gobierno de su tío el Alcalde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 00:56:44

*José Antonio Arreola aseguró haber presenciado malos tratos de empleados municipales contra artesanas y señaló que las vendedoras tenían miedo ante los reiterados intentos de retirarlas.

Pátzcuaro, Mich., a 6 de noviembre de 2026.— Los cuestionamientos al gobierno de Julio Arreola llegaron a su propio entorno familiar. José Antonio Arreola, integrante del Movimiento del Sombrero y sobrino del presidente municipal, criticó públicamente la actuación de empleados del Ayuntamiento y denunció presuntos malos tratos contra artesanas que acudieron a vender a Pátzcuaro.

José Antonio afirmó que durante los últimos días observó personalmente el comportamiento de trabajadores municipales. Expresó su respaldo a las artesanas de Michoacán, destacó el sacrificio que realizan para acudir a trabajar y rechazó los malos tratos.

El señalamiento más preocupante fue el miedo que, según relató, tenían las comerciantes ante una nueva intervención para retirarlas.

“Las señoras están todas asustadas”, manifestó, al asegurar que tan solo en un rato que estuvo allí, las artesanas fueron advertidas hasta en tres ocasiones en acudirían a quitarlas del lugar.

José Antonio también dirigió sus críticas a personal de Mercados, al que reprochó asumir actitudes de superioridad frente a las vendedoras. Les recordó que el gobierno es temporal y cuestionó si mantendrían ese comportamiento cuando dejaran de ejercer poder.

La denuncia coloca a la administración de Julio Arreola ante preguntas concretas: ¿qué instrucciones recibieron los empleados municipales?, ¿por qué se habrían repetido los intentos de retiro?, ¿se informó previamente a las comerciantes y se les ofrecieron alternativas?

Que la crítica provenga de un sobrino del alcalde añade un componente político al conflicto. Sin embargo, el fondo del reclamo está en las condiciones que enfrentan las artesanas y en la conducta de quienes actúan en nombre del gobierno municipal.