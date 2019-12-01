Uruapan: asaltan cuatro tiendas OXXO en menos de una hora; no hay detenidos

Uruapan: asaltan cuatro tiendas OXXO en menos de una hora; no hay detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 11:10:47
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Uruapan, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- Cuatro tiendas OXXO fueron objeto de asaltos a mano armada en distintos puntos de Uruapan durante la noche del sábado, en una serie de hechos registrados en un lapso aproximado de una hora. Pese a la movilización policial, no se reportaron personas detenidas.

 

De acuerdo con los primeros informes, el primer atraco ocurrió en una sucursal ubicada en la calle Tijuana, en la colonia Ampliación Revolución, donde un individuo con casco de motociclista habría amenazado a los empleados con un arma de fuego para llevarse el dinero de las ventas y escapar.

 

Mientras las autoridades atendían este reporte, se notificaron otros tres robos en establecimientos ubicados en Prolongación Cupatitzio, en la zona de La Tamacua; en el Viaducto a Jicalán, en la colonia Melchor Ocampo, y en la colonia Inguambal, al poniente de la ciudad.

 

Los reportes provocaron la movilización de elementos policiales hacia los negocios afectados; sin embargo, los presuntos responsables lograron huir.

 

Hasta el momento, no se ha informado el monto total de lo sustraído ni se ha confirmado si los cuatro atracos fueron cometidos por las mismas personas. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

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