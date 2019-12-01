Detienen en Apatzingán, Michoacán a hombre con orden judicial por tentativa de homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 10:50:43

Apatzingán, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- Elementos de la Guardia Civil detuvieron a un hombre de 34 años que contaba con una orden de aprehensión por su presunta relación con el delito de tentativa de homicidio.

El detenido fue identificado como Ganaliel M. G., originario y vecino de este municipio.

De acuerdo con la información oficial, la detención ocurrió durante un recorrido preventivo realizado en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, sobre el bulevar 22 de Octubre, a la altura de la colonia Palillera.

En ese punto, los agentes le marcaron el alto para efectuar una revisión de rutina, durante la cual no localizaron objetos ilícitos entre sus pertenencias. Sin embargo, al verificar sus antecedentes, detectaron que contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez.

El hombre fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedó a disposición de la autoridad que lo requiere para continuar con el procedimiento legal correspondiente.