Localizan a un hombre asesinado a balazos en el camino a Chiquimitío, en Morelia, Michoacán

Localizan a un hombre asesinado a balazos en el camino a Chiquimitío, en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 11:08:35
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Morelia, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego fue localizado en el camino a Chiquimitío, en el municipio de Morelia.

 

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades policiales recibieron el aviso sobre una persona tendida e inconsciente a un costado de la vialidad, por lo que elementos de la Policía Morelia se trasladaron al lugar.

 

Al confirmar el hallazgo, los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

 

Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios de ley.

 

Hasta el momento, la identidad de la víctima y las circunstancias en que ocurrieron los hechos no han sido dadas a conocer. Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes.

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