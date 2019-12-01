Detienen en Turicato, Michoacán a hombre con orden de aprehensión por homicidio cometido en 2021

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 10:41:08

Turicato, Michoacán a 25 de octubre de 2026.- Elementos de la Guardia Civil detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión por su presunta relación con un homicidio cometido en 2021.

El detenido fue identificado como Jesús A. R., de 38 años, vecino de la localidad de Puruarán, en este municipio.

De acuerdo con la información oficial, los agentes realizaban labores operativas en la zona centro de Puruarán cuando, en el cruce de las calles Morelos y Mariano Matamoros, le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva.

Aunque no encontraron objetos ilícitos entre sus pertenencias, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) verificó sus antecedentes y confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Tras corroborar el mandamiento judicial, el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal.