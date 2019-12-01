Unidad de Qrobus choca contra una vivienda en Corregidora, Querétaro; reportan un lesionado

Unidad de Qrobus choca contra una vivienda en Corregidora, Querétaro; reportan un lesionado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 17:18:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron a la avenida Independencia en la colonia Colosio, en la zona de La Negreta, en donde se registró un aparatoso accidente, protagonizado por una unidad de Qrobus, la cual se impactó contra una vivienda.

Aparentemente, la unidad se quedó sin frenos, eso derivó, que el operador maniobrara, para evitar chocar a otros vehículos estacionados, y que finalmente se impactara contra un domicilio.

Tras la colisión, se dio parte a los servicios de emergencias, por lo que, rápidamente, al lugar, se movilizaron analistas de Protección Civil del municipio de Corregidora, para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se realizó la valoración de cuatro personas, de las cuales, solo una, siendo el operador, fue trasladado a un hospital.

La zona fue abanderada por parte de elementos de la Policía Municipal de Corregidora, quienes al llegar, tomaron conocimiento del accidente, que dejó severos daños materiales.

Más información de la categoria
Privan de la vida a docente dentro de secundaria en Oaxaca
Riñas y daños a inmuebles generan 41 convenios conciliatorios en Querétaro
Unidad de Qrobus choca contra una vivienda en Corregidora, Querétaro; reportan un lesionado
Encuentran a hombre sin vida y en estado de descomposición en la colonia San José el Alto del municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán
Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado
Sheinbaum nombra a nueva embajadora de México en Perú