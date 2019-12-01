Riñas y daños a inmuebles generan 41 convenios conciliatorios en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Reñir y causar daños a inmuebles públicos o particulares son los principales son las principales causas de convenios conciliatorios relacionados con conflictos entre particulares y convivencia.

Además, del 5 al 11 de octubre de la presente anualidad, la Dirección de Guardia Cívica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) atendió 139 reportes recibidos en el número único de emergencias 9-1-1; que derivaron en la formalización de 41 convenios conciliatorios.

Entre los principales motivos que dieron lugar a estos convenios se encuentran los conflictos derivados de riñas físicas o verbales con una o más personas; causar daños, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de inmuebles públicos o particulares; producir o causar ruidos que afectan la tranquilidad de los vecinos, así como incitar o provocar una riña entre dos o más personas.

Durante este periodo se establecieron ocho acuerdos entre particulares, un mecanismo alternativo al que se recurre cuando no es posible formalizar un convenio conciliatorio, pero las partes involucradas alcanzan acuerdos mediante el diálogo y la mediación, con el objetivo de encontrar una solución pacífica, mediante el diálogo.

Como parte de las labores de proximidad y prevención, personal de la Guardia Cívica realizó 96 campañas de difusión durante este mismo periodo de tiempo, en las que se brindó información a la ciudadanía sobre las facultades y funciones de esta dirección, así como la alternativa de la resolución pacífica de conflictos.