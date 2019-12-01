Privan de la vida a docente dentro de secundaria en Oaxaca

Privan de la vida a docente dentro de secundaria en Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 17:30:20
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San Blas Atempa, Oaxaca, a 13 de octubre de 2026.- La presencia de hombres armados en un plantel educativo provocó la evacuación de estudiantes y la suspensión de clases en San Blas Atempa, Oaxaca, luego de que un profesor fuera atacado a tiros al interior de la Escuela Secundaria Técnica número 69.

La víctima fue identificada como Leví Peralta Regalado, quien recibió varios impactos de bala y fue trasladado en una patrulla municipal a un hospital del ISSSTE en Santo Domingo Tehuantepec, donde perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras la agresión, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca desplegó agentes de investigación y personal especializado para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y esclarecer el homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones ni han dado a conocer el posible motivo del ataque. Asimismo, informaron que mantienen coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para reforzar la vigilancia en la zona.

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