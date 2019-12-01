UNICLA Apatzingán suspende clases y actividades por inseguridad en el municipio

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 12:08:43
Morelia, Michoacán, a 21 de octubre  del 2025.- Ante los recientes acontecimientos de inseguridad relacionados con el homicidio de Bernardo Bravo presidente de los citricultores de Apatzingán, escuelas de nivel superior han determinado suspender  actividades escolares y su participación en el desfile cívico de este miércoles en dicha demarcación.

Así lo dió a conocer la Universidad Contemporánea de las Américas (UNICLA), Campus Apatzingán, el comunicado señala lo siguiente.

"En atención a los recientes acontecimientos ocurridos en el municipio de Apatzingán, y atendiendo al deber institucional de salvaguardar la integridad y seguridad de nuestras y nuestros estudiantes, así como del personal docente, administrativo y de servicios, la Universidad Contemporánea de las Américas informa lo siguiente: Por determinación de la Rectoría y la Vicerrectoría Académica, se suspende de manera oficial la participación del Campus Apatzingán en el desfile cívico programado, así como las actividades académicas y administrativas", indica el oficio.

Se prevé que las clases y labores se retomarán con normalidad el día viernes 24 de octubre, " esta medida preventiva, que tiene como único propósito preservar el bienestar de todas y todos",

Diputados locales, como Guillermo Valencia Reyes, y Sandra Olimpia Garibay Esquivel, expresaron su propuesta de suspender la sesión solemne del Congreso local.

