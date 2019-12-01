con homicidio de subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán, suman más de 30 agresiones contra autoridades este 2025

Indaparapeo, Mich., a 21 de octubre de 2025.- Un ataque armado ocurrido la tarde de este martes en la carretera Morelia – Maravatío dejó sin vida al subdirector de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, informaron fuentes oficiales, sumando más de 30 agresiones de este tipo contra autoridades de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policial viajaba a bordo de su vehículo particular cuando fue interceptado por sujetos armados cerca de la comunidad de San Isidro. Los agresores abrieron fuego en su contra, provocando que el automóvil —un Nissan rojo— se saliera del camino y terminara volcado.

Elementos de la policía municipal y paramédicos acudieron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones. Al arribar, confirmaron el fallecimiento del funcionario, quien presentaba múltiples heridas de bala. La zona fue acordonada para preservar los indicios balísticos y facilitar el trabajo de los peritos.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargó de realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha informado sobre posibles detenidos ni las líneas de investigación abiertas. Sin embargo, se presume que el ataque podría estar relacionado con la presión del crimen organizado en la región oriente del estado, donde se han registrado varios atentados contra corporaciones de seguridad en los últimos meses.

Hasta el 21 de octubre, la SSP de Michoacán reporta más de 30 agresiones contra fuerzas de seguridad en el estado este año, con un pico en octubre por operativos federales. Factores incluyen narcobloqueos, uso de drones y colusión interna (como en Buenavista), donde toda la corporación fue desmantelada por la infiltración de criminales.