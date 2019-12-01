Blindaje Apatzingán: Fortalece operativo interinstitucional

Apatzingán, Michoacán, a 21 de octubre 2025.- Con vuelos de vigilancia, uso de drones de visión nocturna y patrullajes permanentes y el incremento del estado de fuerza, para dar certeza a la población, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fortalece la Operación Apatzingán.
Sobre el particular se informó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y la Fiscalía General del Estado (FGE), se intensificaron los sobrevuelos vía helicópteros y mediante drones con visión nocturna.
Además de presencia policial en zonas serranas del municipio de Apatzingán y sus alrededores.
Así mismo se manera interinstitucional, se desarrollan filtros de inspección itinerantes y permanentes en la cabecera municipal, sumado a la supervisión permanente de cámaras de videovigilancia conectadas al C5 Michoacán.