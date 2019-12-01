Ultiman a una persona a pocos metros de primaria en Celaya, Guanajuato; hay 2 heridos

Ultiman a una persona a pocos metros de primaria en Celaya, Guanajuato; hay 2 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 13:10:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 21 de octubre 2025.-  A una cuadra de distancia de la primaria en la comunidad de San Juan de la Vega tres personas fueron atacadas a balazos una de ellas perdió la vida en el lugar y dos más fueron llevados a un centro médico en estado grave. 

Los hechos tuvieron lugar minutos antes del mediodía de este martes sobre la calle Álvaro Obregón entre las calles Aldama y Galeana 

Los hechos fueron reportados a las autoridades quienes se desplazaron a la zona encontrando a las tres víctimas en medio de la calle quienes Se presume fueron perseguidas debido a que los casquillos percutidos fueron localizados a 100 m de distancia donde quedó tendida la víctima sin vida 

Se trata de un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada que los disparos le cobraron la vida mientras que dos mujeres fueron trasladadas a nosocomio 

Al confirmar el deceso de la víctima la cinta amarilla fue colocada por elementos municipales y Guardia nacional mientras que la zona fue procesada por agentes de investigación criminal y peritos

Una vez que concluyeron el trabajo de campo el cuerpo fue trasladado al SEMEFO en la capital del estado donde le realizarán los efectos que marca la ley

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a una persona a pocos metros de primaria en Celaya, Guanajuato; hay 2 heridos
con homicidio de subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán, suman más de 30 agresiones contra autoridades este 2025
Ultiman a tiros a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán
UNICLA Apatzingán suspende clases y actividades por inseguridad en el municipio
Más información de la categoria
Confusión y duelo en el mundo sonidero: aclaran quién fue el “Medio Metro” que murió en Puebla
Ultiman a tiros a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán
Dan golpe de 756 mdp al crimen; aseguran estupefacientes y sustancias químicas en Sinaloa
Encarcelan a Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia por financiamiento ilegal de su campaña en 2007
Comentarios