Ultiman a tiros a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 12:47:57

Indaparapeo, Michoacán, a 21 de octubre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la policía de esta demarcación fue asesinado a balazos cuando circulaba en su vehículo particular a la comunidad de San Lucas Pio.

Al respecto se informó que fue este medio día de martes que sobre la carretera Indaparapeo-San Lucas Pio, circulaba el mando policiaco a bordo de un vehículo Nissan Versa.

En un momento determinado fue interceptado por sujetos armados quienes lo atacaron a balazos para después huir.

A consecuencia del hecho criminal el individuo perdió la vida, hechos de los que tomó conocimiento la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las investigaciones que el caso amerita.