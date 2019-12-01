Aseguran plantíos de estupefacientes y laboratorios clandestinos en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 14:40:16

Chihuahua, Chihuahua, a 21 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal y estatal aseguró varios plantíos de estupefacientes y campamentos clandestinos, durante un operativo en la ciudad de Chihuahua.

Según información oficial, la intervención de las autoridades ocurrió en el lugar conocido como Rancho Georgina, que se encuentra ubicado hacia el norte de la capital chihuahuense, a la altura de Nuevo Delicias, con rumbo hacia el municipio de Namiquipa.

Además, se informó que en el sitio los elementos de seguridad comenzaron con el proceso de destrucción de la droga y los implementos localizados en el lugar, que eran utilizados como “tendederos” para el procesamiento de secado de las plantas.

Se dio a conocer que en el operativo participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Municipal de Chihuahua y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

En uno de los campamentos había cinco tendederos de 10 por 4 metros y de 30 a 40 matas de marihuana de aproximadamente 1.75 metros, detalló la nota de prensa.