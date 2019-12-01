Confusión y duelo en el mundo sonidero: aclaran quién fue el “Medio Metro” que murió en Puebla

Confusión y duelo en el mundo sonidero: aclaran quién fue el “Medio Metro” que murió en Puebla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 12:57:42
Puebla, Puebla, 20 de octubre del 2025.- El nombre “Medio Metro” volvió a captar la atención nacional tras confirmarse la muerte de Francisco Pineda Pérez, figura poblana pionera del personaje en la escena sonidera; su cuerpo fue hallado el lunes en San Sebastián de Aparicio, Puebla.

Pineda, conocido en los bailes como “El Medio Metro del Barrio Alto de Puebla”, comenzó a usar el apodo desde 2004, mucho tiempo antes de que el personaje se hiciera viral. A diferencia de otros, no se disfrazaba del Chavo del 8 ni buscaba fama en redes, sino que mantenía una esencia tradicional dentro de la cumbia sonidera.

La noticia causó confusión en redes sociales, ya que muchos pensaron que se trataba de José Eduardo Rodríguez Anguiano, el “Medio Metro” más famoso en internet y colaborador del Sonido Pirata, quien popularizó pasos como “La Chaquetita” y “El Paso del Pingüino”.

Rodríguez, originario de León, es el único que posee el registro legal del nombre “Medio Metro” ante el IMPI e INDAUTOR, lo que le otorga derechos exclusivos hasta 2028.

Con esta aclaración, se confirma que el fallecido fue el poblano Francisco Pineda Pérez, uno de los primeros en llevar con orgullo el apodo que hoy representa una parte del folclore urbano. 

Noventa Grados
