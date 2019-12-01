Dan último adiós a Bernardo Bravo en Morelia, Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 15:21:48
Morelia, Michoacán, a 21 de octubre del 2025.- Entre muestras de dolor y solicitud de justicia, familiares, amigos y miembros del sector agrícola despidieron a  Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores de Apatzingán, quien fue asesinado este lunes.

La ceremonia luctuosa reunió a un amplio grupo de personas que acudieron a dar el último adiós al activista, reconocido por su labor en favor del sector limonero de la región, y alzar la voz en defensa de los productores.

Desde el lunes por la noche que llegó el cuerpo a la funeraria, no dejaron de llegar coronas y ramos de flores como muestra del pésame a sus familiares.

El ambiente estuvo marcado por la tristeza y la indignación ante el crimen.

Por su parte, autoridades de gobierno del estado  indicaron que La Fiscalía General del Estado sigue diversas líneas de investigación, incluyendo su actividad como dirigente, y se ha asegurado que se busca a los responsables.

