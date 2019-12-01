Dan golpe de 756 mdp al crimen; aseguran estupefacientes y sustancias químicas en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 10:46:15

Culiacán, Sinaloa, a 21 de octubre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal realizó diversos operativos en los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa, donde aseguró estupefacientes y sustancias químicas, con un valor aproximado de 756 millones de pesos.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en la capital de la entidad se localizó un vehículo con 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína, además de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, con un valor total de 246 millones de pesos.

De igual forma en la misma ciudad, los uniformados inhabilitaron un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina donde destruyeron un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico, dos destiladores.

Además, fueron asegurados tres mil 400 litros y mil kilos de sustancias químicas, lo que representa una afectación a la delincuencia organizada por 473 millones de pesos.

Mientras tanto, en Cosalá, los agentes federales ubicaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, donde se decomisaron mil 550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, con un valor estimado de 37 millones de pesos.

En estos decomisos de drogas y sustancias químicas en Sinaloa participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional.