Una mujer en labor de parto fue auxiliada por Policía Morelia en la colonia Obrera de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 19:19:41
Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Una mujer que se encontraba en labor de parto, en la colonia Obrera, fue auxiliada por oficiales de Policía Morelia.

Sobre el particular se informó que los agentes se dirigieron al lugar y encontraron a la fémina, de 33 años, con contracciones cada vez más frecuentes. Por lo que su pareja, la llevaba al IMSS de Charo, pero necesitaban ayuda urgente. 

Los efectivos se movilizaron de inmediato y brindaron apoyo en el traslado.

Gracias a la rápida acción de nuestros elementos, la mujer llegó a recibir la atención médica necesaria.

