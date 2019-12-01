Golpe millonario al crimen: Más de 100 mil pastillas de mortal estupefaciente aseguradas en operativo en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 19:49:21

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026. — En un nuevo y contundente golpe al tráfico de drogas, autoridades federales aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo durante un operativo desplegado en el estado de Sinaloa, específicamente en el municipio de Culiacán.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Persecución y fuga en la carretera Culiacán-Mazatlán

El aseguramiento ocurrió durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la carretera Culiacán–Mazatlán. Según el comunicado oficial, los agentes detectaron a un individuo que circulaba a bordo de una motocicleta.

Al percatarse de la presencia de las fuerzas federales, el sospechoso abandonó la unidad y escapó a pie, internándose entre campos agrícolas cercanos, dejando atrás lo que parecía ser una simple mochila.

Sin embargo, al inspeccionar el vehículo —que además contaba con reporte de robo— los uniformados encontraron en su interior 104 mil pastillas de fentanilo, una de las drogas sintéticas más letales y lucrativas del mercado ilegal.

Un cargamento mortal

El decomiso representa un duro golpe para las redes de trasiego que operan en la región. De acuerdo con especialistas, esa cantidad de pastillas podría haber alcanzado a miles de consumidores en distintas partes del país o incluso cruzar la frontera.

La droga asegurada, junto con la motocicleta, fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que ya integra la carpeta de investigación para dar con el responsable que logró escapar.

El estado de Sinaloa ha sido históricamente un punto clave en las rutas del narcotráfico, y este aseguramiento vuelve a colocar a la entidad en el centro de la estrategia federal contra el crimen organizado.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener vigilancia permanente en carreteras y zonas estratégicas, con el objetivo de frenar el flujo de sustancias ilícitas que amenazan, particularmente, a jóvenes y comunidades vulnerables.